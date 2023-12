Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Schlimmer Verkehrsunfall auf der BABA1 Höhe Stillhorn

Hamburg (ots)

Wilhelmsburg

Gestern Abend am 19.12.2023 wurde die Feuerwehr Hamburg um 22.49 Uhr zu einem sehr schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A1 in Fahrtrichtung Süden Höhe der Raststätte Stillhorn alarmiert. Die anrückenden Rettungskräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr kamen auf einen Verkehrsunfall zu, bei dem ein LKW sowie ein PKW dicht beieinander standen. Der PKW war sehr stark deformiert. Entgegen der ursprünglichen Einsatzmeldung Feuer auf der Bundesautobahn mit einem Massenanfall von Verletzten, gab es keinen Fahrzeugbrand. In dem PKW befanden sich drei Personen, zwei der Insassen, eine Frau und ein Mann, der den PKW gefahren hatte, waren sehr stark verletzt, im PKW eingeklemmt und mussten sehr schnell durch eine sog. Crashrettung aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Patienten wurden durch jeweils eine Notärztin begleitet, mit einem Poly(Mehrfach) -trauma in zwei Krankenhäuser befördert. Die dritte leicht verletzte Insassin erlitt Prellungen und kam ebenso mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer war unverletzt, stand jedoch unter dem Eindruck des Geschehens und ist durch die Polizei betreut worden. Neun weitere beteiligte Personen, davon mehrere Ersthelfende, sind während des Einsatzes auf der Autobahn in dem Großraumrettungswagen der Feuerwehr Hamburg untergebracht worden. Die Feuerwehr war mit 48 Einsatzkräften und schweren hydraulischen Rettungsgeräten vor Ort im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell