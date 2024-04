Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunkene Fahrradfahrerin verletzt Polizeibeamten

Haßloch (ots)

Am Abend des 03.04.2024 gegen 20:30 Uhr wurde im Bereich der Meckenheimer Straße in Haßloch eine 49-jährige Fahrradfahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen, da sie ein Fahrrad ohne Beleuchtung trotz einsetzender Dunkelheit auf der Straße führte. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei ihr Alkoholgeruch in der Atemluft, sowie eine verwaschene Aussprache festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Zwecks Personalienfeststellung überreichte die Fahrradfahrerin ihren Führerschein an einen Polizeibeamten. Bevor sich dieser jedoch die Personalien notieren konnte, entriss sie ihm den Führerschein wieder. Hierbei wurde der Polizeibeamte leicht verletzt. Die Fahrradfahrerin wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf die Polizeidienststelle in Haßloch verbracht, wo ihr unteranderem auf Grund der Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen die Fahrradfahrerin wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

