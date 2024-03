POL-PIBIN: E-Scooter-Fahrer außer Rand und Band

Bingen (ots) - Zeugen gesucht: Am Samstag, den 09.03.2024 im Zeitraum zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr ereignete sich in 55411 Bingen am Rhein, auf dem Lidl-Parkplatz in der Hitchinstraße ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter schwarzer PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann hierzu Hinweise geben die auf den flüchtigen Unfallverursacher schließen lassen? ...

