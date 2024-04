Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Vorfahrt missachtet - eine Person verletzt

Lippstadt (ots)

Am Freitagmittag (19.04.), gegen 12 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Lippstadt mit seinem Pkw die Ulmenstraße in Fahrtrichtung Norden. Zur gleichen Zeit befuhr eine 30-jährige Frau aus Erwitte mit ihrem Pkw die Straße Weidegrund in Fahrtrichtung Osten. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es plötzlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Offensichtlich hatte die Frau aus Erwitte die Vorfahrt des von rechts kommenden Lippstädters missachtet und so den Unfall verursacht. An der Kreuzung gilt die Vorfahrtsregel "rechts vor links". Die Erwitterin wurde infolge der Kollision leicht verletzt und musste vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell