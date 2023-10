LPI-J: Ladendieb gefasst

Hermsdorf (ots) - Unbekannte Personen steckten Freitagabend zwischen 19:00 und 20:00 Uhr einen Kleidercontainer in am Bahnhof in Hermsdorf in Brand. Dabei wurde der Inhalt komplett zerstört. Kameraden der Feuerwehr Hermsdorf konnten schließlich den Brand löschen. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung wurden seitens der PI Saale-Holzland aufgenommen. Hinweise zum Brandfall bitte an die PI Saale-Holzland ...

