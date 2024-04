Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Pkw überschlagen - zwei Personen verletzt

Warstein (ots)

Ein 24-jähriger Fahrer eines BMW und sein 23-jähriger Beifahrer (beide aus Warstein) befuhren am Freitagabend (19.04.), gegen 21.15 Uhr, die Straße Im Bodmen in Fahrtrichtung Warstein. In Höhe des Parkplatzes an der Tropfsteinhöhle geriet der BMW des Warsteiners in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn plötzlich aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Erdwall und einem Telekommunikationsmasten, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zu liegen. Beide Insassen konnten sich noch selbst aus dem Pkw befreien. Sie wurden mit leichten Platz- und Schürfwunden in ein Krankenhaus eingeliefert. Infolge der Kollision wurde der Telefonmast umgeknickt. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste geborgen und abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. (hn)

