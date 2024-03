Polizei Wuppertal

POL-W: W Tötungsdelikt in Wuppertal - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

In der Nacht vom 12.03.2024 auf den 13.03.2024 kam es in Wuppertal zu einem Tötungsdelikt. Bei der Polizei ging in den frühen Morgenstunden des 13.03.2024 der Notruf einer Bewohnerin eines Hauses an der Hardtstraße ein. In der Wohnung konnten Polizisten den 63-jährigen Ehemann der Anruferin sowie ihren 39-jährigen Sohn antreffen. Der 63-Jährige wies eine Stichverletzung auf. Die hinzugerufene Notärztin konnte vor Ort nur noch den Tod des 63-Jährigen feststellen. Nach dem Ergebnis einer bereits durchgeführten Obduktion verstarb er an den Folgen der Stichverletzung. Es besteht der dringende Verdacht, dass der 39-jährige Tatverdächtige die Verletzung mit einem Messer herbeigeführt hat. Er wurde noch in der Wohnung vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er heute einer Haftrichterin vorgeführt, die die Unterbringung in der Untersuchungshaft gegen ihn anordnete. Zur Klärung des Tatablaufes wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell