POL-W: W/EN Verfolgungsfahrt endet in Schwelm - Drei Personen festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (12.03.2024, gegen 16:00 Uhr) nahm die Polizei auf der Talstraße in Schwelm (B483) drei Männer fest, die auf der Bundesautobahn 1 vor einer Verkehrskontrolle flüchteten. Zuvor meldete sich ein Mitarbeiter einer Autobahnraststätte in Remscheid bei der Polizei, dass er den Verdacht habe, dass ein Mann einen Mercedes E-Klasse unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führe. Der Pkw konnte auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe des Rastplatzes Kucksiepen durch eingesetzte Polizisten gesichtet werden. Als die Beamten dem Fahrer Anhaltesignale gaben, beschleunigte dieser den Mercedes und flüchtete. An der Anschlussstelle Wuppertal-Langerfeld verließ der 24-jährige Tatverdächtige die Autobahn. Von dort aus flüchtete er weiter über die B483 in Richtung Schwelm. Wenige Meter vor der Kreuzung Talstraße und Carl-von-Hagen-Straße musste der flüchtige Pkw verkehrsbedingt bis zum Stillstand bremsen. Während die Polizisten die drei Insassen (28, 24 und 20) im Fahrzeug kontrollieren wollten, sprang ein Mitfahrer (20) hinten rechts aus dem Mercedes und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen einer Fahndung trafen Beamte den Flüchtigen an. Im weiteren Verlauf fanden die eingesetzten Kräfte eine, mutmaßlich durch den Tatverdächtigen, weggeworfene Plastiktüte. In dieser befanden sich sowohl Betäubungsmittel in nicht geringer Menge (Cannabis und Kokain) als auch eine scharfe Schusswaffe. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts nahm die Polizei die drei Männer fest. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, da er im Verdacht steht unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 20-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft gestern (13.03.2024) der Haftrichterin vorgeführt, die einen Haftbefehl erließ, dessen Vollzug gegen Auflagen ausgesetzt wurde.

