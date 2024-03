Polizei Wuppertal

POL-W: W Allgemeine Verkehrskontrollen - Ein Autofahrer flüchtet

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Wochenende (09./10.03.2024, jeweils von 17:00 Uhr bis 04:00 Uhr) führte der Verkehrsdienst der Polizei Wuppertal Kontrollen durch. Der Schwerpunkt lag auf der Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Fahrzeugverkehr. Insgesamt wurden über 580 Personen und Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten erhoben 18 Verwarnungsgelder und legten sieben Ordnungswidrigkeiten Anzeigen, unter anderem wegen zu hoher Geschwindigkeiten oder Rotlichtverstößen vor. Gegenüber zwei Fahrzeugführern wurde ein Fahrverbot ausgesprochen. Bei dem Versuch der Beamten, einen Fiat Punto an der Heckinghauser Straße anzuhalten, beschleunigte der Fahrer sein Auto und fuhr über die Werlestraße und weitere dortige Nebenstraßen. Dabei legte der Flüchtige eine rücksichtslose Fahrweise an den Tag. An der Krautstraße stellte er seinen Fiat ab und lief zu Fuß in einen angrenzenden Garten. Dort sprang er über eine Mauer. Im Fahrzeug konnten die Beamten währenddessen eine geringe Menge Drogen sicherstellen. Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass am Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht waren. Im Zuge der polizeilichen Fahndung und nach einem Zeugenhinweis konnte in dem Garten eines Hinterhofs der geflüchtete 23-Jähriger angetroffen werden, der sich in einem Gebüsch verbarg. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er das Fahrzeug ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen geführt. Er musste eine Blutprobe abgeben. (sw)

