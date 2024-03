POL-W: W - Unfall am Steinweg - Fahrer zunächst geflüchtet

Wuppertal (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (06.03.2024) wurden um 00:55 Uhr in der Sensburger Straße die Außenspiegel an einigen Fahrzeugen beschädigt. Ein 23-jähriger Mann randalierte in der Nacht auf der Sensburger Straße. Dabei beschädigte er unter anderem die Außenspiegel an 31 dort geparkten Fahrzeugen. Durch eingesetzte Kräfte konnte der Mann noch am Tatort vorläufig in Gewahrsam genommen ...

