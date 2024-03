POL-W: W Raub in der Nordstadt - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Freitagabend (08.03.2024,21:20 Uhr) drohte ein Mann mit einer Waffe, nachdem er eine Jugendliche sexuell belästigt hatte. Die 16-Jährige war mit der Schwebebahn auf dem Weg zum Berliner Platz, als ein bislang Unbekannter sie ansprach und anzügliche Bemerkungen in englischer Sprache an sie richtete. Am Berliner Platz verließ sie die ...

