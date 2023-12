Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Friedliche Versammlung der Landwirte in Holzminden

Holzminden (ots)

Am Samstag (23.12.2023) kam es im Stadtgebiet Holzminden zu einer angemeldeten Versammlungslage. Dabei nahmen insgesamt 350 Traktoren und LKW an einer Fahrt durch das Stadtgebiet Holzminden teil. Die Teilnehmenden bekundeten friedlich ihren Unmut aufgrund der Erhöhung der Kraftfahrzeugsteuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge, der Streichung der Steuerentlastung für Agrardiesel und der Erhöhung der LKW-Maut. Die Fahrzeuge sammelten sich zunächst um 10:00 Uhr im Gewerbegebiet zwischen Albaxen und Stahle und setzten gegen kurz nach 10:00 Uhr in Einheiten von circa 50 Fahrzeugen ihre Fahrt in Schrittgeschwindigkeit fort. Die Fahrt führte in Richtung Stahler Ufer, Haarmannplatz, Neue Straße, Allersheimer Straße bis zum Gewerbegebiet Bülte in Holzminden und zurück. Die Teilnehmenden führten Transparente mit themenbezogenen Aufschriften mit. Aufgrund der hohen Anzahl an Fahrzeugen und damit einhergehenden polizeilichen Verkehrsmaßnahmen kam es im Stadtgebiet Holzminden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei Holzminden ist insgesamt mit dem Verlauf der Versammlung zufrieden. Es konnten keine strafrechtlichen Verstöße festgestellt werden.

