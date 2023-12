Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Holzminden und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Versammlungslage im Stadtgebiet Holzminden am Wochenende geplant

Holzminden (ots)

Am kommenden Samstag (23.12.2023) kommt es in der Stadt Holzminden nach bisherigen Erkenntnissen zu einer angemeldeten Versammlungslage im Stadtgebiet. Im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr - 15:00 Uhr versammeln sich Landwirte mit ihren Traktoren im Landkreis, um ein Zeichen gegen die Erhöhung der Kraftfahrzeugsteuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge und gegen die Streichung der Steuerentlastung für Agrardiesel zu setzen. Der Veranstaltungsanmelder rechnet dabei mit 150 Teilnehmenden, sodass es im Stadtgebiet Holzminden zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen kann. Die Landwirte beabsichtigen eine Fahrt mit den Traktoren durch das Stadtgebiet durchzuführen. Diese soll in Stahle, im Gewerbegebiet Im Wesertal beginnen und unter anderem über die Straßen Stahler Ufer, Haarmannplatz, Neue Straße, Allersheimer Straße bis zum Gewerbegebiet Bülte in Holzminden und zurück führen. Die Stadt Holzminden und die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden erwarten von allen Veranstaltungsteilnehmenden einen friedlichen Verlauf der Versammlung. Die Versammlung wird von der Polizei begleitet.

