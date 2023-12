Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall bei Negenborn mit einer schwerverletzten Person

Holzminden/ Negenborn (ots)

Am Montag (18.12.2023) kam es gegen 14:20 Uhr bei Negenborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Pkw Mercedes-Benz die Kreisstraße 37 von Holenberg kommend in Richtung Stadtoldendorf. In Höhe des Kreuzungsbereichs zur Bundesstraße 64 missachtete er die Vorfahrt eines 45-jährigen Fahrzeugführers und fuhr ungebremst in diesen. Hierbei kollidierte er mit dem Pkw Volvo des Mannes aus der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf, welcher die Bundesstraße 64 aus Richtung Amelungsborn kommend in Richtung Eschershausen befuhr. Durch den Unfall wurde der Pkw des 45-Jährigen einige Meter über den Kreuzungsbereich geschleudert.

An beiden Pkw entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000EUR geschätzt. Die Bundesstraße 64 musste für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge, könnte sich der Unfallverursacher in einer krankheitsbedingten Notsituation befunden haben, weshalb er die Kontrolle über den Pkw verlor und den Unfall verursachte. Er wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige Volvo-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell