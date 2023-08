Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Mann stürzt durch Dach in die Tiefe

Lübeck (ots)

Am heutigen Morgen (30.08.2023) fand ein Mitarbeiter eines Gewerbebetriebs in der Lübecker Havelstraße einen Mann regungslos in einer Garage vor. Offenbar war der Mann zuvor durch das Dach gebrochen und rund vier Meter tief gestürzt. Mit schwersten Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Der Zustand ist lebensbedrohlich.

Etwa um viertelvor sieben des heutigen Morgens öffnete der 55-jährige Firmeninhaber die Tore zu mehreren Garagen seines Betriebes. In einer dieser fand er einen am Boden liegenden 22-Jährigen Mann vor, der sichtlich schwer verletzt war. Sofort setzte er einen Notruf ab.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Mann sich über Anbauten auf das Dach des Gebäudes auf dem ansonsten umfriedeten Geländes begeben hat und dort durch das dünne Welldach gebrochen ist. Durch den vier Meter tiefen Fall zog sich der Mann schwerste Verletzungen zu. Diese sind nach aktuellen Kenntnissen als lebensbedrohlich einzustufen. Derzeit wird der 22-Jährige in einem Krankenhaus behandelt.

Woher der Mann kommt und welche Absicht er hatte, konnte aufgrund der Gesamtumstände noch nicht ermittelt werden. Eine Anzeige wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs wurde aufgenommen.

