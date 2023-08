Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Travemünde

Angebot zur Fahrradcodierung bei der Polizei Travemünde

Lübeck (ots)

Bei der Polizeistation Travemünde besteht für Interessierte die Möglichkeit, ihr Fahrrad, E-Bike oder auch E-Bike-Akku mit einem bundeseinheitlichen Code versehen zu lassen.

Die Aktion wird am Samstag (09.09.) in der Zeit zwischen 10 Uhr und 13 Uhr in der Straße Moorredder 1, in 23570 Lübeck von einem Fachunternehmen durchgeführt und durch die Polizei begleitet.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Willkommen sind nicht nur Lübecker, sondern auch Interessierte aus dem Umland. Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich um den letzten Termin des Jahres 2023 in Lübeck handelt und uns gleichzeitig für Ihr Interesse bedanken. Aufgrund der großen Resonanz bei der Codieraktion im Meesenring waren Polizei und Codierer leider gezwungen, Radfahrende zu vertrösten. Weitere Termine sind jedoch fest geplant und werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 stattfinden.

Die Kosten für das Codieren des Fahrrades belaufen sich auf 18 Euro. Ein Codierungsaufkleber für den E-Bike-Akku ist für 5 Euro erhältlich. Außerdem stehen die Beamten für Fragen rund um das Thema Diebstahlschutz zur Verfügung.

Auch wenn der Diebstahl eines codierten Fahrrades nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, so wird die Tat für potentielle Täter erfahrungsgemäß unattraktiver. Denn gekennzeichnete Fahrräder lassen sich nach einem Diebstahl schwerer verkaufen, weil sie leichter zugeordnet werden können.

Es wird grundsätzlich empfohlen, Fahrräder und E-Bikes beim Abstellen an öffentlich zugänglichen Orten immer ausreichend durch ein stabiles Fahrradschloss zu sichern. Auch Unterlagen des Fahrrades, wie Rechnungen und ähnliche Dokumente, auf welchen die Rahmennummer notiert ist, sollten für den Eigentumsnachweis sorgfältig aufbewahrt werden. Zudem ist es aus polizeilicher Sicht sinnvoll, ein Foto des eigenen Fahrrades zu besitzen.

Für weitere Informationen oder Ratschläge besuchen Sie uns im Internet unter www.polizei-beratung.de.

