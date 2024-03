POL-W: W - Erwartete Verkehrsbehinderungen auf der L419

Wuppertal (ots) - Der männliche Leichnam, der am 28.12.2023 in der Wupper in Solingen aufgefunden wurde (siehe: SG Leichnam aus der Wupper geborgen - Kriminalpolizei ermittelt; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5681778), konnte identifiziert werden. Es handelt sich um einen 50-jährigen Mann aus Langenfeld. Im Rahmen der Ermittlungen führte unter anderem ein abgestellter Pkw am Müngstener Brückenweg zu ...

