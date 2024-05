Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung zum 1.Mai für den Bereich der PI Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta herrschte in beiden Landkreisen ein insgesamt normales Einsatzaufkommen. Es konnten viele Gruppen in den unterschiedlichsten Altersstrukturen bei bestem Wetter festgestellt werden, die zu Fuß mit Bollerwagen oder Fahrrädern unterwegs waren. Vereinzelt kam es auf entsprechenden Veranstaltungen/Feierlichkeiten zu folgenden Vorfällen im Zusammenhang mit dem 1.Mai:

Friesoythe-Thüle

Zum 52. Mal fand der traditionelle Frühtanz beim Gasthof Sieger-Thüle in Mittelsten-Thüle statt. Die Feierlichkeit zeichnete sich durch große Besucherströme aus den Ortschaften Markhausen und Bösel aus. Mit Bollerwagen und Musik zogen die Besucher zum Gasthof. Auf dem Gelände des Gasthofes und im dort aufgestellten Festzelt hielten sich insgesamt etwa 3.000 Besucher auf. Vor dem Gasthof waren geschätzte weitere 500 Personen zugegen. Es handelte sich um vornehmlich junge Erwachsene. Trotz hoher Temperaturen (bis zu 27 Grad Celsius) und starkem Alkoholkonsum kam es nur zu wenigen Zwischenfällen wie z.B. hilflose Personen oder Körperverletzungen. Der Straßenverkehr im unmittelbaren Nahbereich des Gasthofes wurde nur in geringem Maße beeinträchtigt. Es fanden ausführliche Jugendschutzkontrollen (unterstützt durch Mitarbeiterinnen des zuständigen Jugendamtes) statt.

Vechta

In Vechta fand auf dem Europaplatz in der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Versammlung der DGB statt. Der Veranstaltungsverlauf war sehr friedlich. In der Spitze waren ca. 50 Personen zugegen, während Musik gespielt wurde und Redebeiträge gehalten wurden.

Lohne

Beim Stadtstreicher Open Air wurde insgesamt ein friedlicher Verlauf verzeichnet. Etwa 2.000 Gäste waren auf dem Rießeler Dorfplatz zu verzeichnen.

Sachbeschädigung und Körperverletzung

Um etwa 18:40 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter aus einer drei- bis vierköpfigen Gruppe im Vorbeigehen auf die Motorhaube eines am Fahrbahnrand der Straße Im Fang (Nähe Rießeler Dorfplatz) in Lohne abgestellten Pkw eines 27-jährigen Oldenburgers. Dieser wartete in seinem Pkw. Der unbekannte Mann schlug dem Oldenburger dann noch mit der Faust durch die halb geöffnete Scheibe der Fahrertür ins Gesicht, rannte davon und stieg als Mitfahrer mit seinen Begleitern in einen weißen Jaguar ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Um etwa 17:40 Uhr befuhr eine 72-jährige Pedelec-Fahrerin aus Vechta innerhalb einer siebenköpfigen Gruppe in Lohne die Straße Am Sillbruch aus Richtung Bakumer Straße kommend. Plötzlich lief der Hund einer 48-jährigen Lohnerin auf die Fahrbahn und stieß hier gegen die Pedelec-Fahrerin, welche zu Boden stürzte und mit dem Kopf auf den Boden prallte. Dabei wurde sie leicht verletzt und vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zudem entstand leichter Sachschaden.

Cloppenburg

Für den Bereich Cloppenburg sind keine Vorkommnisse, die mit dem Einsatzgeschehen des 1.Maifeiertages zu tun haben, zu benennen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell