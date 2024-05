POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe vom 01.05.2024

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 27. April 2024, in der Zeit von 09:10 Uhr bis 18:10 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 56-jährigen Frau aus Essen (Oldenburg). Diese hatte ihren Pkw, einen Volvo V70 auf einem Parkplatz an der Böseler Straße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine ...

