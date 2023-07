Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Giftköder auf Wiese am "Stahler Weg"

Bitburg-Stahl (ots)

Am Donnerstagmorgen, dem 20.07.2023, meldet sich ein Zeuge bei der Polizei Bitburg und gibt an, dass sein Hund Giftköder gefressen habe. Die vermutlich mit Rattengift bestückten Wurststücke hätten auf einer Wiese in Bitburg-Stahl, angrenzend an den "Stahler Weg" gelegen.

Durch die Giftköder habe sich der Hund u.a. mehrfach erbrechen müssen. Die übrigen Köder wurden entsorgt. Alle Hundehalter werden gebeten, entsprechend wachsam und vorsichtig zu sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

