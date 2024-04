Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Körperverletzung / Zeugenaufruf

Im Rahmen einer Feierlichkeit am 28. April 2024 kam es zwischen zwei Personen gegen 04:30 zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 24-jähriger und ein 27-jähriger Tatverdächtiger, beide aus Löningen gerieten mit einem 18-jährigen und einem 20-jährigen Heranwachsenden aneinander. Ursächlich sei mutmaßlich eine vorangegangene Auseinandersetzung, bei welchem die jetzigen Opfer eine Person mittels sog. Kopfnuss verletzt hatten. Die Polizei sucht nun Zeugen sowie das vermeintliche Opfer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Löningen - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Samstag, 27. April 2024, 12:30 Uhr bis Montag, 29. April 2024, 10:00 Uhr verschafftem sich unbekannte Zutritt zu einem Textilwarengeschäft in der Straße Am Kamp. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag, 26. April 2024, 16:00 Uhr bis Montag, 29. April 2024, 06:00 Uhr an einer Leichenhalle in der Meerdorfer Straße. Dort wurden unter anderem Scheiben eingeschlagen. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fahrradfahrer

Am Montag, 29. April 2024, gegen 11:40 Uhr kam es auf der Fritz-Reuter-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Mann aus Cloppenburg fuhr mit seinem Pedelec von der Kleine Straße aus auf die Fahrbahn und wird hier von der vorfahrtsberechtigten und ihre Pkw erfasst. Der 69-Jährige stürzt und verletzt sich leicht. Die Pkw-Fahrerin stieg zunächst aus ihrem Pkw aus - setzte ihre Fahrt jedoch anschließend fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Bei dem Beteiligten Fahrzeug handelte es sich um einen dunkelblauen VW Passat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, 29. April 2024, gegen 15:40 Uhr befuhr eine 65-jährige Frau aus Löningen die Straße Mühlenbachtal und beabsichtigte die B 213 in Fahrtrichtung Benstrup zu queren. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 26-jährigen Frau aus Lastrup, welche die B 213 aus Lastrup kommend befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf 75.000,00 Euro geschätzt.

