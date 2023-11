Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Räuber vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben Freitagabend (24.11.2023) einen 25-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einer 16-Jährigen deren Handy geraubt zu haben. Polizeibeamte in Zivil beobachteten gegen 22.10 Uhr im Bereich der Freitreppe am Schlossplatz, wie es zunächst zwischen dem 25- und der 16-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, in dessen Verlauf sie zu Boden gestoßen wurde und hierbei ihr Mobiltelefon verlor. Als der 25-Jährige das Handy an sich nahm und sich von der Örtlichkeit entfernen wollte, wurde er von einem 20-jährigen Zeugen hierauf angesprochen. In der Folge erhielt der 20-Jährige unvermittelt mehrfache Faustschläge gegen die Brust. Der Beschuldigte konnte jedoch noch während dieser Auseinandersetzung von den hinzukommenden Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Der Beschuldigte wollte sich der polizeilichen Kontrolle durch Widerstand entziehen, was jedoch verhindert werden konnte. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige wieder entlassen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell