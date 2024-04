Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Brand eines PKW

Am Montag, den 29.04.24, gegen 00:28 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Hauptstraße in Sedelsberg ein geparkter PKW in Vollbrand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen vor Ort war, gelöscht.

Barßel - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum von Samstag, den 27.04.24, gegen 18:15 Uhr, bis Sonntag, den 28.04.24, gegen 05:50 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person den Außenspiegel eines in der Friesoyther Straße geparkten PKW VW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

