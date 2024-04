Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Diebstahl aus PKW

Am Sonntag, den 28.04.24, im Zeitraum von 00:30 Uhr bis 07:30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Tasche aus einem in der Straße "Weuert" abgestellten und verschlossenen PKW Ford. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall zwischen PKW und Krad

Am Sonntag, den 28.04.24, gegen 15:02 Uhr, kam es auf der Huntestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem PKW. In Höhe der Einmündung "Am Sportplatz" fuhr ein 16-Jähriger aus Hüllhorst mit seinem Krad auf den PKW eines vorausfahrenden 18-Jährigen aus Hüllhorst auf. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 28.04.24, gegen 15:45 Uhr, fuhr im Kapellenweg ein bislang unbekannter männlicher Radfahrer mit seinem Fahrrad gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW VW. An dem VW entstand Sachschaden. Anschließend entfernt sich der Radfahrer unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell