Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum von Samstag, den 27.04.24, gegen 17:00 Uhr, bis Sonntag, den 28.04.24, gegen 10:30 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person sich Zutritt zu einem Wohnhaus im Soestenweg zu verschaffen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Weiterer versuchter Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum von Samstag, den 27.04.24, gegen 00:00 Uhr, bis Sonntag, den 28.04.24, gegen 10:30 Uhr, versuchte sich ebenfalls eine bislang unbekannte Person Zutritt zu einem Wohnhaus im Soestenweg zu verschaffen. Auch hier blieb es beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum von Samstag, den 27.04.24, gegen 21:00 Uhr, bis Sonntag, den 28.04.24, gegen 13:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person den Reifen eines in der Biberstraße geparkten PKW Opel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Sonntag, den 28.04.24, gegen 16:36 Uhr, kontrollierten Beamte im Werner-Eckart-Ring einen 30-jährigen Cloppenburger in seinem PKW. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug ungenehmigte bauliche Veränderungen vorgenommen wurden. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Sonntag, den 28.04.24, gegen 22:00 Uhr, bis Montag, den 29.04.24, gegen 07:35 Uhr, fuhr in der Bahnhofstraße eine bislang unbekannte Person mit ihrem PKW gegen einen Laternenmast. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. An der Laterne entstand Sachschaden. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug handelt es sich augenscheinlich um einen weißen PKW der Marke Skoda, Modell Fabia 3. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen

Cloppenburg - Eigentümer gesucht (mit Bild)

Am Montag, den 08.04.24, wurde der Diebstahl eines weißen Pedelecs/ Mountainbikes in der Bahnhofstraße in Cloppenburg aufgenommen. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte das Fahrrad (s. Bild) gesichert werden. Nun sucht die Polizei nach dem/der EigentümerIn. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell