Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Zeitraum 16.02.2024, 12:00 Uhr, und 18.02.2024, 16:00 Uhr

Neuwied (ots)

-Innenstadt- Ein Streit unter WG-Mitbewohnern führte am Sonntagmorgen gg. 06:00 Uhr in einer Wohnung in der Neuwieder Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine Person mit mehreren Stichen im Oberkörper nicht unerheblich verletzt wurde. Der Geschädigte begab sich selbstständig in ein nahegelegenes Krankenhaus und wurde dort medizinisch behandelt. Der kurzzeitig flüchtige Täter konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Bei den weiteren Maßnahmen am Tatort konnte zudem eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden werden, welche dem Geschädigten zuzuordnen sind. Entsprechende Strafverfahren wg. gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gg. das BtMG wurden eingeleitet, entsprechende Folgemaßnahmen wurden getroffen.

Im Rahmen einer Personenkontrolle in einer Regionalbahn am Bahnhof Neuwied am Sonntag konnte gg. 09:04 Uhr eine männliche Person angetroffen werden, welche kein gültiges Fahrticket vorlegen konnte. Bei der Durchsuchung der Person konnten zudem verschiedene Utensilien für den Konsum von Betäubungsmitteln und eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Entsprechende Strafverfahren gg. den Beschuldigten wurden eingeleitet.

Am Samstag kam es gg. 14:40 Uhr zu einem Taschendiebstahl zu Nachteil der 80-jährigen Geschädigten durch unbekannte Täter im Kaufland, Heddesdorfer Straße, in Neuwied. Die Geschädigte selbst kann zum Tathergang keine Angaben machen, Zeugen der Tat werden daher gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.

Weiterhin kam es an gleicher Örtlichkeit am Freitag gg. 12:15 Uhr zu einem Ladendiebstahl von alkoholischen Getränken. Der Täter konnte noch vor Ort gestellt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte darüber hinaus festgestellt werden, dass der Beschuldigte bereits am gleichen Tag gg. 10:00 Uhr bei einem Ladendiebstahl festgestellt und mit einem Hausverbot belegt wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden auch hier eingeleitet.

Auf einem Parkplatz in der Langendorfer Straße in Neuwied kam es im Verlauf des Freitags zu einer Reihe von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen durch einen amtsbekannten Beschuldigten, in einem Fall wurde in den Lack eines Fahrzeugs ein Hakenkreuz gekratzt. Der Beschuldigte konnte durch einen Zeugenhinweis noch am Tatort festgestellt werden. Ein Tatzusammenhang mit weiteren in unmittelbarer Nähe begangenen Sachbeschädigungen wird derzeit noch geprüft.

-Industriegebiet- Im Zeitraum 17.02.2024, 19:40 Uhr, bis 18.02.2024, 05:10 Uhr, kam es in der Rudolf-Diesel-Straße 11 in 56566 Neuwied zu einem Diebstahl eines Katalysators an einem Peugeot 206 durch unbekannte Täter. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.

-Heddesdorf- Im Bereich der Straße Am Güterbahnhof in 56564 Neuwied kam es im Zeitraum Freitag, 16.02.2024, 21:00 Uhr, bis Samstag, 17.02.2024, 12:15 Uhr, zu einem Einbruch in einen geparkten PKW der Marke Fiat durch Einschlagen einer Seitenscheibe. Aus dem PKW wurden Wertgegenstände von geringem Wert entwendet.

Zu einer verbalen Auseinandersetzung mit Beleidigungen und anschließenden wechselseitigen Körperverletzungen zwischen 2 weiblichen Personen kam es am 17.02.2024 gg. 06:00 Uhr im Bereich Hofgründchen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass eine der beiden leichtverletzten Frauen zur Fahndung aufgrund eines Haftbefehls ausgeschrieben war. Da diese den festgesetzten Geldbetrag nicht zahlen konnte, wurde sie in die JVA verbracht.

-Block- Zu einem Einbruch in ein Vereinsheim eines Fußballvereins kam es im Zeitraum Donnerstag, 15.02.2024, 11:00 Uhr, bis Samstag, 17.02.2024, 10:30 Uhr. Nach dem Eindringen der unbekannten Täter in das Objekt wurde das Vereinsheim durch die Täter nach Wertgegenständen abgesucht, entwendet wurde nach aktuellem Kenntnisstand jedoch nichts.

Weiterhin kam es im Dienstgebiet der PI Neuwied zu 12 Verkehrsunfällen, bei denen es glücklicherweise nur zu Sachschaden kam und keine Personen verletzt wurde. In 3 Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle: Bei einem Verkehrsunfall am 16.02.2024 zwischen 07:00 Uhr und 12:30 Uhr auf einem Parkplatz im Sohler Weg wurde der geparkte PKW der Geschädigten, ein grauer Seat Ibiza, an der Beifahrerseite im Bereich der Hinterachse durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am 17.02.2024 zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz in der Luisenstraße in Neuwied. Auch hier wurde ein geparkter PKW, einer schwarzer VW, durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

In beiden Fällen wurde Strafverfahren gg. die noch unbekannten Täter eingeleitet, die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Zeugen der Taten werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht nach einem Fehler beim Fahrstreifenwechsel in der Elfriedde-Seppi-Straße in Neuwied konnte dank aufmerksamer Zeugen geklärt werden, dem verantwortlichen Fahrzeugführer erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell