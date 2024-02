POL-PDNR: Anlegedraht der Fähre zugeparkt

Bruchhausen (ots) - Am 17.02.24 gegen 02:45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Linz am Rhein mit einem Opel Corsa die L252 von Kalenborn in Richtung Unkel. In einer dortigen Linkskurve kam der PKW, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Nässe, ins Schleudern, kollidierte mit der Schutzplanke und kam im Anschluss am Fahrbahnrand zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Am PKW ...

mehr