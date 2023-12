Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Schmelz

66839 Schmelz (ots)

Am Dienstag, den 05.12.2023, wurde auf dem Parkplatz des OBI Marktes in der Franz-Birringer-Straße 12 in 66839 Schmelz, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:40 Uhr, ein Pkw im Zuge eines Verkehrsunfalles beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss an das Unfallgeschehen unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06881-5050 oder per E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de mit der Polizeiinspektion Lebach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell