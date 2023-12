POL-Lebach: Unbekannte Täter entwenden Kupferkabel am Nordschacht

Saarwellingen (ots) - Am Freitag dem 01.12.2023, in der Zeit von 12:20 h- 13:00 h entwendeten unbekannte Täter einen Geldbeutel aus der Handtasche einer Kundin, als diese sich beim Einkauf in der LIDL-Filiale Saarwellingen befand. Die Polizeiinspektion Lebach weist vor diesem Hintergrund erneut darauf hin, Wertsachen beim Einkaufen nicht unbeaufsichtigt zu lassen und Handtaschen stehts verschlossen und nah am Körper ...

