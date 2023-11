POL-Lebach: Mutter und Kind auf dreister Diebestour von Polizei erwischt

Lebach (ots) - Am Abend des 25.11.2023 ereignete sich gegen 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Steinbach. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Hauptstraße von Dörsdorf kommend in Richtung Thalexweiler und streifte einen am Fahrbahnrand geparkten Renault Clio am Außenspiegel und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sich der Pkw, hierbei soll es sich vermutlich um einen ...

mehr