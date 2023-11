Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Betrügerische Dachdecker

Riegelsberg (ots)

Am 20.05.2023 wurde dem Opfer von den Tätern angeboten, an dessen Wohnanwesen in der Überhofer Straße in 66292 Riegelsberg das Garagendach für 800 Euro zu sanieren, inklusive der Entsorgungskosten für die alten Eternitplatten. Das Opfer ging auf das Angebot ein, ohne jedoch einen schriftlichen Vertrag zu unterzeichnen. Letztendlich führten die Täter diverse minderwertige Arbeiten am Dach aus und verlangten anschließend einen Rechnungsbetrag von insgesamt 13.000 Euro, welchen das Opfer schließlich in bar an die Täter bezahlte. Das Opfer gab an, dass er sich durch die Täter so sehr unter Druck gesetzt fühlte, dass er aus Angst vor einem Eklat bezahlt habe. An der Tat waren sehr wahrscheinlich mindestens 7 Täter beteiligt. Die Täter erschienen mit zwei Transportern an der Tatörtlichkeit.

Beschreibung der Täter:

Phantombild Nummer: 23-1618-01

"der Chef" bzw. "der Geldempfänger": - ca. 45 Jahre alt - ca. 180 cm - evtl. Rumäne - schlanke, normale Statur - dunkler Hauttyp - eher gepflegte Erscheinung - hat akzentfreies Deutsch gesprochen - hat ein "verbrauchtes" Gesicht

Phantombild Nummer: 23-1618-02

"der Vorarbeiter" bzw. "der Wortführer" - osteuropäischer Typ - im Vergleich zu den anderen Beteiligten etwas hellere Haut - etwas kräftige Statur - eher gepflegte Erscheinung - hat akzentfreies Deutsch gesprochen

Alle Beteiligten trugen Arbeitskleidung von Engelbert Strauss.

Beschreibung der Fahrzeuge:

- ein weißer Ford Transit mit französischen Kennzeichen und der seitlichen Aufschrift "Dienstleistungen, Dachdeckerarbeiten, Winterdienst und Gartenarbeiten" in bunten Farben - roter Mercedes Sprinter mit französischen Kennzeichen

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell