Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Lebach

Lebach (ots)

Am Freitag, dem 27.10.2023, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Lebach ein parkender Ford Mondeo, Farbe schwarz, im Heckbereich durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug an die Polizei in Lebach unter der Tel. 06881 5050.

