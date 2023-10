Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung in Lebach-Thalexweiler

Lebach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 29.10.2023, gegen 06:10 Uhr, wurde die PI Lebach über einen Verkehrsunfall in der Ortslage Thalexweiler in Kenntnis gesetzt. Die eingesetzten Beamten der PI Lebach konnten vor Ort die Fahrzeugführerin und deren Beifahrer antreffen. Beide waren erheblich alkoholisiert. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Fahrzeugführerin aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung mit ihrem Pkw in einer Nebenstraße von der Fahrbahn abkam und in einen Vorgarten fuhr. Glücklicherweise entstand im Vorgarten kein Sachschaden. Das unfallverursachende Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der 35-jährigen Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen. Auch wurde ihr Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

