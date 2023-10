POL-Lebach: Trunkenheit im Straßenverkehr in Schmelz

Lebach (ots) - In der vergangenen Woche ereignete sich im Bereich der Louis-Braille-Schule eine Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter begab sich zu dem Einfahrtstor der Schule, verbog ein Gitterelement und beschädigte den Torfeststeller, sodass das Tor nicht mehr geschlossen werden kann. Sachdienliche Täterhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

