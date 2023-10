POL-Lebach: Unfallflucht in Hüttersdorf

Schmelz (ots) - Am frühen Abend des 15.09.2023 kollidierte ein bislang unbekannter Pkw mit einem in der Reimsbacher Straße geparkten Mercedes. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des Mercedes beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr