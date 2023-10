Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Großbrand in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Die Polizeiinspektion Völklingen wurde am gestrigen Nachmittag durch die Führungs- und Lagezentrale des Landespolizeipräsidiums über ein Brandgeschehen in Heusweiler-Bietschied informiert. Die Örtlichkeit wurde umgehend von einem Streifenkommando aus Völklingen aufgesucht. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich ein ausschließlich mit Heuballen befüllter Unterstand in Vollbrand befand. Der Brand löste einen Großeinsatz von Feuerwehr, THW und DRK aus. Es konnte verhindert werden, dass das Feuer auf weitere Gebäude übergreift bzw. sich weiter ausbreitet. Die ca. 700 Rundheuballen und der Unterstand wurden letztlich durch den Brand vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 60.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Kriminaldienst der Polizeiinspektion Lebach übernommen und dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell