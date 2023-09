POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Schmelz

Schmelz (ots) - Am 01.09.2023 ereignete sich gegen 17:45 Uhr in der Birrbachstraße/ Einmündung zur Saarbrücker Straße in 66839 Schmelz ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der vorfahrtsmissachtende Fahrzeugführer setzte nach der Kollision seine Fahrt in Richtung Lebach fort. Der andere Unfallbeteiligte verfolgte das flüchtende Fahrzeug. Da das ...

