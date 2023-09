Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Dreister Diebstahl in Schwarzenholz

Saarwellingen (ots)

In der Nacht zum Samstag, 16.09.2023, suchten unbekannte Täter einen Versorgungskasten an der Ortsrandlage von Schwarzenzholz auf, welcher einen Telekommunikationsmast mit Strom versorgt. Es ist anzunehmen, dass sie hierzu mit einem Fahrzeug über die Forststraße anfuhren. Besagter Versorgungskasten wurde im weiteren Verlauf mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges aufgebrochen. Das Diebesgut, eine Brennstoffzelle sowie zwei Batterien, transportierten die Täter im mitgeführten Fahrzeug ab und verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Infolge der Tathandlung kam es zu einem Ausfall des Funkmastes. Sachdienliche Täterhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell