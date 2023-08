Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Schmelz

Schmelz (ots)

Am Samstag, den 19.08.23 kam es zwischen 20 Uhr und 21:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Schmelz. Unfallörtlichkeit ist die Straße Geiselwieslach. Bei der Straße handelt es sich um eine Sackgasse. Bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr in die Sackgasse ein und beschädigte vermutlich beim Rangieren/Wenden den blauen Toyota Yaris einer Anwohnerin, der gegenüber dem Anwesen 36 zum Parken abgestellt war.Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lebach unter der Tel. Nr.: 06881/5050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell