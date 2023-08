Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Tätlicher Angriff auf einen Rettungssanitäter

Lebach (ots)

In den Abendstunden des 12.08.2023 kam es gegen 22:15 Uhr zu einem tätlichen Angriff auf einen 57-jährigen Rettungssanitäter. Ein 24-jähriger Mann aus Wadern sollte nach einem Verkehrsunfall zwecks medizinischer Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Unmittelbar vor dem Erreichen des Krankenhauses drängte der Patient vehement darauf, seine Notdurft sofort verrichten zu dürfen, schnallte sich ab und begab sich zur Tür des Rettungswagens. In der Folge musste der Rettungswagen auf der unbeleuchteten Bundesstraße 268 angehalten werden, wo der Patient diesen verließ. Nach Aufforderung begab er sich wieder in den Rettungswagen, wobei er dem hinter ihm befindlichen Rettungssanitäter unvermittelt mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf trat. Hierdurch zog sich der Rettungssanitäter Verletzungen im Kopf- sowie Thoraxbereich zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine Festnahme des Täters erfolgte durch die hinzugezogenen Einsatzkräfte der Polizei. Gegen den Täter wurden mehrere Strafverfahren, u. a. wegen eines tätlichen Angriffs gegen Rettungskräfte, eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell