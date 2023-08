POL-Lebach: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Saarwellingen (ots) - In der Zeit vom 10.08.2023, 15:15 Uhr bis 11.08.2023, 10:00 Uhr, wendete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kfz in der Straße "Krumme Längt" in Schwarzenholz, wobei es zur Kollision mit einem dort geparkten Ford Fiesta. Im Anschluss entfernte dieser sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050. Rückfragen von ...

