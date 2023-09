Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht

Schmelz (ots)

Am 01.09.2023 ereignete sich im Tatzeitraum zwischen 09:50 Uhr und 12:10 Uhr in der Primsweilerstraße 39a in 66839 Schmelz/ Hüttersdorf auf dem Parkplatz der dortigen Bäckerei ein Verkehrsunfall mit Flucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein grauer Skoda Citigo durch einen aus- oder einparkenden PKW an der hinteren linken Fahrzeugtür beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug an die Polizei in Lebach unter der Tel. 06881 5050.

