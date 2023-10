Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unfallbeteiligter mit dunklem BMW gesucht - Korrektur der Meldung vom 17.10.2023, 14:23 Uhr

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines dunklen BMWs, der am letzten Mittwoch, 11.10.2023, gegen 21.15 Uhr an einem Verkehrsunfall in Warendorf beteiligt war. Der Unbekannte hielt mit seinem Auto an der Einmündung Am Siechenhorst an und bog dann nach rechts auf die L 547 in Richtung Warendorf und NICHT in Richtung Freckenhorst ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pedelecfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Freckenhorst unterwegs war. Der 18-jährige Warendorfer stürzte, verletzte sich jedoch nicht. Der unbekannte Autofahrer und der Pedelecfahrer sprachen noch miteinander, tauschten jedoch keine Personalien aus. Erst später stellte der 18-Jährige einen höheren Sachschaden an seinem Pedelec fest. Bei dem BMW handelt es sich um ein dunkles Fahrzeug, vom Modell eher ein Kombi. Der Fahrer ist geschätzt um die 30 Jahre alt und ein sportlicher Typ, der ein Basecap trug. Der unfallbeteiligte Autofahrer sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 zu melden.

