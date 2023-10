Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum/Wadersloh. Ablenkung stand im Fokus der Polizei

Warendorf (ots)

Am Montag, 16.10.2023 führte die Polizei im Wachbereich Beckum einen Kontrolltag Ablenkung durch. Dabei gerieten 25 abgelenkte Verkehrsteilnehmer in den Blick der Kontrollkräfte. Zwei Fahrradfahrer und 23 Kraftfahrzeugführer nutzten ihr Mobiltelefon während der Fahrt. Darüber hinaus wurden 28 andere Verkehrsverstöße festgestellt, so dass Verwarn- bzw. Bußgelder erhoben sowie zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

Ablenkung ist vielfältig, aber die durch die Nutzung des Handys am Steuer sehr weit verbreitet. Auch wenn nur eben eine Nachricht gelesen oder geschrieben wird... Ist ja nur ein kurzer Blick auf das Telefondisplay... Aber ein langer Weg, den ein Fahrzeugführer in dieser vielleicht nur einen Sekunde zurücklegt. Wer bei Tempo 50 eine Sekunde abgelenkt ist, fährt 14 Meter im Blindflug. Die gleiche Strecke legt das Fahrzeug noch einmal während der Reaktionszeit des Fahrers zurück, während der tatsächliche Bremsweg kürzer ist. Wo das Fahrzeug des aufmerksamen Fahrers bereits steht, prallen Smartphone-Nutzer ungebremst auf.

Für die verbotswidrige Nutzung des Telefons am Steuer wird ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderdatei fällig. Die Polizei wird weiterhin schwerpunktmäßige Kontrollen durchführen, bei dem abgelenkte Fahrzeugführer im Visier stehen. Denn keine Mail, kein Chat kann so wichtig sein, dass man die Sicherheit der Menschen im Straßenverkehr damit gefährdet.

