POL-DO: Serie von Brandstiftungen an Autos in Brünninghausen aufgeklärt: Haftbefehl gegen eine 18-jährige Tatverdächtige

Zwischen dem 19. und 28. August 2023 beschädigte eine zunächst unbekannte Person an sieben Abenden auf Parkplätzen an der Mergelteichstraße und Am Rombergpark in Dortmund-Brünninghausen insgesamt acht Autos durch Brandlegungen.

Nach einer Zeugenaussage sowie weiteren Ermittlungen des Polizeipräsidiums Dortmund konnte inzwischen eine 18-jährige Dortmunderin festgenommen werden, die am Freitagnachmittag (1.9.2023) einer Haftrichterin vorgeführt wurde.

Es erging Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Brandstiftung in sieben Fällen. Die Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

Weitere Auskünfte erteilt Staatsanwalt Felix Giesenregen ab Montag (5.9.2023) unter Tel. 0231/926 26 104.

