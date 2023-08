POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in der Dortmunder Schützenstraße- Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern - Nachtrag

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0833 Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund Am Dienstag, 29.8, haben unbekannte Täter einen Mann beim Verlassen eines Supermarkts in der Schützenstraße angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Nach ersten Ermittlungen verließ ein 48-jähriger Dortmunder gegen 16.45 Uhr den Supermarkt an der Schützenstraße 126. ...

mehr