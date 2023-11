Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht

Lebach - Eidenborn (ots)

Am Nachmittag des 10.11.23, im Zeitraum zwischen 17:45 Uhr - 19:10 Uhr, wurde in der Provinzialstraße in Lebach - Eidenborn an einem dort geparkten PKW der linke Außenspiegel beschädigt. Ersten polizeilichen Ermittlungen zu Folge war dort der Fahrzeugführer eines PKW beim Vorbeifahren mit dem Außenspiegel des geparkten Fahrzeuges kollidiert. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich in der Folge von der Unfallörtlichkeit, ohne den Schaden bei der Polizei zu melden. Da im Tatzeitraum der St. Martinsumzug in Eidenborn stattfand, wird derzeit davon ausgegangen, dass der Verkehrsunfall von Zeugen beobachtet wurde. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lebach in Verbindung zu setzen.

