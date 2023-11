POL-Lebach: Verfolgungsfahrt in Schmelz

Saarwellingen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde an einem weißen BMW, der in der Lebacher Straße in 66793 Saarwellingen abgestellt war, eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Polizei Lebach war vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Lebach in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion ...

