Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Versuchter Einbruch in Firmenhalle in Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

Unbekannte Täter begaben sich in der nach von Samstag auf Sonntag an ein Firmengelände eines metallverarbeitenden Betriebes in Saarwellingen. Dort versuchten die Täter sich Zutritt über das Dach der Firma zu verschaffen. Nach bereits erfolgter Öffnung des Daches verließen die Täter jedoch das Gelände ohne etwas zu entwenden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizeiinspektion Lebach bitte in dieser Sache um die Übermittlung sachdienlicher Hinweise unter der 06881/5050 oder per E-Mail an pi-lebach@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell