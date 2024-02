POL-PDNR: Beschädigter Reifen unter Carport

Altenkirchen (ots) - Altenkirchen-Am frühen Sonntagmorgen, 18.02.24, gegen 03:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Schmuckgeschäfts in der Wilhelmstraße in Altenkirchen beschädigt. Ein Eindringen ins Objekt gelang den Tätern nicht. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681-946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de Pressemeldungen ...

mehr